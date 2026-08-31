A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) inicia, nesta segunda-feira (31), o processo de renovação das permissões de táxi vinculadas à Concorrência Pública nº 005/2009. Cerca de 40 permissionários poderão renovar a autorização neste ano, enquanto, até 2028, está prevista a renovação de até 102 permissões. Atualmente, o município possui 626 táxis em operação, entre veículos conduzidos por permissionários e auxiliares.

Os permissionários interessados devem cumprir os requisitos estabelecidos para a continuidade do serviço e solicitar a renovação por meio de formulário disponível na plataforma Prefeitura Ágil.

Quem atender às exigências poderá obter a prorrogação da permissão por mais 16 anos, seguindo as normas previstas para a manutenção do serviço. Entre as obrigações estão a realização de vistorias anuais e a renovação periódica do veículo, conforme as regras estabelecidas para o serviço de táxi.

Documentos necessários

Para solicitar a renovação, os permissionários deverão apresentar à Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) documentos que comprovem a regularidade pessoal, profissional e do veículo.

A documentação inclui:

vistorias do veículo dentro do prazo de validade;

documentos de identificação;

CNH e Carteira de Motorista de Táxi válidas;

comprovante de residência;

certidões negativas;

documentação do veículo;

comprovante de seguro obrigatório;

declarações previstas no edital.

O formulário deve ser preenchido na plataforma Prefeitura Ágil com o assunto “Prorrogação de Permissão de Táxi - Concorrência Pública nº 005/2009”, acompanhado dos documentos exigidos. O material será analisado pela Prefeitura.

Também é possível buscar atendimento presencial no setor de táxi da SMU, localizado no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, na Avenida Brasil, 9.501, bairro São Dimas.