Segue internado em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro (HPS), o homem foi agredido a pauladas por quatro pessoas na última sexta-feira (28), no Bairro Bonfim, em Juiz de Fora. A vítima, de 39 anos, trabalha como catador de materiais recicláveis e precisou ser intubada logo após o socorro devido à gravidade das lesões.

Segundo informações da Polícia Militar, as agressões começaram após uma discussão em um bar da região, onde três homens e uma mulher consumiam bebidas alcoólicas. Para tentar fugir da confusão, a vítima teria se escondido dentro do depósito onde armazena os materiais que coleta.

Testemunhas relataram aos militares que o grupo foi até o local armado com pedaços de madeira e chamou o homem para fora. Assim que saiu para a via pública, o catador foi violentamente atingido pelos agressores.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, encontrou o homem caído no asfalto com ferimentos graves na cabeça, além de sangramentos e inchaço no rosto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e realizou o encaminhamento de emergência para o HPS.

A Polícia Militar realizou rastreamento pela região, mas até o momento nenhum dos suspeitos foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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