



O Aquabox, equipamento da Prefeitura de Juiz de Fora destinado à oferta de banho e cuidados de higiene para pessoas em situação de rua, passa por obras de manutenção preventiva e corretiva, mas continua funcionando normalmente durante o período das intervenções. O serviço é realizado na Rua Ângelo Falci, embaixo do Viaduto Augusto Franco, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Os trabalhos têm como objetivo melhorar a estrutura do equipamento e garantir condições adequadas de funcionamento, segurança e atendimento aos usuários.

Entre as intervenções estão serviços nas redes elétrica, hidráulica, de esgoto e de iluminação. Na parte elétrica, foram realizadas ações de manutenção e está sendo feita a substituição do padrão de energia.

Já na estrutura hidráulica, estão previstos serviços de manutenção e adequação da rede de esgoto.

Segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), as intervenções fazem parte das ações de manutenção dos equipamentos públicos voltados ao atendimento da população em situação de rua.

O Aquabox oferece acesso a serviços de higiene pessoal e integra as iniciativas municipais voltadas ao atendimento e acolhimento da população em situação de rua.