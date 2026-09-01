O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de tempestade para Juiz de Fora, com diferentes níveis de severidade. O primeiro, classificado como perigo, está em vigor nesta terça-feira (1º), das 12h às 23h59, e prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo.

Segundo o INMET, podem ser registrados volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. O aviso aponta risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Durante as rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto orienta ainda que, se possível, os moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade.

Alerta continua na quarta-feira (2)

Um segundo aviso, classificado como perigo potencial, será válido durante toda a quarta-feira (2), das 0h às 23h59.

Para o período, o INMET prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 km/h a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Neste caso, o risco apontado é considerado baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A recomendação é evitar áreas abertas durante as tempestades, não permanecer sob árvores e não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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