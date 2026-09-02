As obras de drenagem e esgotamento sanitário no Bairro Mariano Procópio, em Juiz de Fora, entram em uma nova etapa nesta terça-feira (1º), com o alargamento da calha do Córrego São Pedro, na área do antigo Mariano Hall. Paralelamente, a Rua Senador Feliciano Pena permanece interditada para a execução da rede de drenagem pluvial.

A intervenção prevê o aumento da calha do córrego de 3 para aproximadamente 8 metros. Segundo as informações, a medida tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento e contribuir para a redução dos impactos provocados pelas chuvas na região, especialmente durante períodos de maior intensidade.

Os trabalhos fazem parte das obras estruturantes de macrodrenagem da Bacia do Córrego São Pedro, que têm como objetivo aprimorar o sistema de drenagem urbana e preparar a região para eventos de chuva mais intensos.

Com previsão de conclusão para fevereiro de 2027, a intervenção no Mariano Procópio integra a primeira fase das obras na Bacia do Córrego São Pedro. O projeto também prevê futuras intervenções nos bairros Democrata, Vale do Ipê e Cidade Alta, ao longo do sistema de drenagem até a chegada ao Rio Paraibuna.

A equipe da EMCASA acompanha o andamento das obras e realiza orientação social junto aos moradores. Dúvidas e solicitações de informações podem ser encaminhadas pelo WhatsApp exclusivo das obras, pelo número (32) 3690-7569.