A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta quarta-feira (2), uma interligação de rede na Rua Afonso Tristão, esquina com a Rua Joaquim Marques Coimbra, no bairro Vivendas da Serra, em Juiz de Fora. O serviço, previsto entre 8h e 13h, pode comprometer temporariamente o fornecimento de água nos bairros Santa Paula e Marumbi, na Região Leste.

Para a execução dos trabalhos, será necessário o fechamento de um registro. A medida faz parte de uma intervenção para melhoria da estrutura de abastecimento de água na região.

O abastecimento será restabelecido após a conclusão dos serviços, com normalização gradativa do sistema até a noite desta quarta-feira (2).

Segundo a Cesama, imóveis que possuem caixa-d'água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022, não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária.