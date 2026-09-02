O 27º Encontro de Cavaleiros e Amazonas de Igrejinha movimenta a Zona Norte de Juiz de Fora entre quinta-feira (3) e domingo (6). O evento será realizado no campo de futebol do Bairro Igrejinha, na BR-267, com quatro dias de atrações gratuitas, incluindo shows, cavalgada, atividades e serviços para a comunidade.

A programação começa nesta quinta-feira (3), às 19h, com a abertura oficial, seguida de apresentação de André dos Teclados, às 21h. Na sexta-feira (4), estão previstos shows de Renan e Cristiano, às 21h, e João Lucas e Fabiano, às 23h.

No sábado (5), a programação começa às 13h30 com o projeto Nexa + Comunidade, que oferecerá serviços gratuitos de saúde, bem-estar, lazer, negócios, educação, cultura e cidadania, além de show com Arthur Gonelly. Às 14h, o JF Lazer terá brinquedos infláveis gratuitos para o público infantil. À noite, haverá apresentações de Hiel, DJ Kallô e Banda Relux.

No domingo (6), a programação começa às 11h com a chegada da cavalgada. Às 15h, serão realizados o show de prêmios e a entrega das premiações dos cavaleiros. Na sequência, haverá apresentações de Boa Samba, desfile da garota e garoto mirim country e show com Roger Franco.

Ônibus extras

Para atender o público que participar do evento, a linha 726 - Igrejinha terá viagens extras para o Centro durante as madrugadas.

Na madrugada de quinta-feira (3), haverá uma viagem às 0h. Entre sexta-feira (4) e sábado (5), a viagem extra será às 2h. Na madrugada de sábado (5) para domingo (6), haverá saída às 3h. Já entre domingo (6) e segunda-feira (7), o ônibus extra sairá às 0h.

Programação completa

Quinta-feira (3/09)

19h – Abertura oficial com Missa do Padre Dondici e participação do Coral do Grupo Jovem e das Mães que Oram pelos Filhos

21h – Show com André dos Teclados

Sexta-feira (4/09)

21h – Show com Renan e Cristiano

23h – Show com João Lucas e Fabiano

Sábado (5/09)

13h30 – Nexa + Comunidade e show com Arthur Gonelly

14h – JF Lazer, com brinquedos infláveis gratuitos

21h – Show com Hiel

23h – Show com DJ Kallô

1h – Show com Banda Relux

Domingo (6/09)

11h – Chegada da cavalgada

15h – Show de prêmios

15h – Entrega das premiações dos cavaleiros

16h – Show com Boa Samba

18h – Desfile da garota e garoto mirim country

20h – Show com Roger Franco