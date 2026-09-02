A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou o Projeto de Lei nº 123/2026, que propõe a criação do Memorial Municipal das Vítimas da Calamidade de Fevereiro de 2026.

Proposta pelo vereador Juraci Scheffer (PT), a matéria prevê a criação de um equipamento público e permanente voltado à preservação da memória e à homenagem às pessoas que perderam a vida durante a tragédia provocada pelas fortes chuvas no município.

O texto do projeto estabelece que o memorial conterá os nomes de todas as vítimas fatais do desastre natural, servindo como um espaço físico e simbólico de respeito, acolhimento e reflexão para a população e familiares. Ainda não há local definido para a instalação do memorial.

Além de reverenciar as vidas perdidas, o projeto prevê a disponibilização de acervos e registros históricos sobre as chuvas de fevereiro e suas consequências sociais, permitindo que presentes e futuras gerações compreendam o impacto do evento na história de Juiz de Fora.

Após ser aprovada no Plenário da Casa Legislativa, a proposta segue para o Poder Executivo para aprovação ou veto.

Tags:

Câmara | Chuvas | juiz de fora | memorial