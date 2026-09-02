Mais de 2.571 mercadorias vendidas sem autorização foram apreendidas em Juiz de Fora. A ação faz parte da operação Comércio Legal, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUPP), que busca organizar os espaços públicos e garantir a segurança de quem anda pelas calçadas.

Entre os itens recolhidos estão óculos, roupas, perfumes, eletrônicos e até alimentos sem comprovação de origem ou licença sanitária. Além de proteger os consumidores de produtos sem garantia, a fiscalização ajuda a combater a concorrência desleal com os comerciantes que trabalham dentro da lei.

Como recuperar as mercadorias?

Os vendedores têm até 15 dias para pedir a devolução pelo sistema Prefeitura Ágil. Para isso, é preciso pagar as taxas, a multa e apresentar a nota fiscal dos produtos.

Caso contrário, os alimentos em boas condições são doados para instituições de caridade e os demais itens de origem duvidosa são descartados. A população também pode colaborar fazendo denúncias pelo WhatsApp da fiscalização: (32) 3690-7984

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