A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 230 quilos de maconha durante a madrugada desta quinta-feira (3), nas proximidades do bairro Igrejinha, em Juiz de Fora. Dois homens que estavam no veículo conseguiram fugir para uma área de mata e ainda não foram localizados.

Segundo a PRF, os agentes deram ordem de parada ao veículo, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga pela rodovia. A perseguição se estendeu por aproximadamente três quilômetros, até que as equipes conseguiram impedir a continuidade do deslocamento.

Durante a fuga, o motorista lançou o veículo para fora da pista, subiu no meio-fio e seguiu em direção a um matagal, onde o automóvel acabou ficando imobilizado.

Após o veículo parar, os dois ocupantes abandonaram o carro e correram para a área de mata. As equipes da PRF realizaram buscas na região, mas, até o momento, os suspeitos não foram encontrados. As diligências continuam na tentativa de localizá-los e efetuar as prisões.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora, que ficará responsável pelas providências relacionadas ao caso.

Tags:

Maconha | Perseguição | PRF