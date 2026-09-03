A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta quinta-feira (3), duas intervenções no sistema de abastecimento de água de Juiz de Fora. Os serviços ocorrerão nos bairros Santa Tereza e Santana e poderão provocar interrupções temporárias no fornecimento em áreas dessas localidades e também em Tupi e São Pedro.

No Santa Tereza, a manutenção programada no Booster Santa Tereza será realizada das 8h às 10h, podendo afetar o abastecimento em parte do bairro.

Já no Santana, a Cesama fará, das 8h às 17h, uma interligação de rede na Rua Orestes Pereira. Para a execução do serviço, será necessário fechar um registro, o que poderá comprometer temporariamente o fornecimento de água em partes do Santana, além de áreas de Tupi e São Pedro.

Segundo a Cesama, o abastecimento será retomado após a conclusão dos trabalhos. A normalização do sistema ocorrerá de forma gradativa e deve ser concluída até a noite desta quinta-feira.

A companhia orienta que imóveis com caixa d’água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por pelo menos 24 horas não deverão sentir os efeitos das interrupções temporárias, conforme previsto no artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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