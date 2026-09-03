Um idoso de 75 anos ficou ferido após ser atropelado por uma bicicleta na tarde desta quarta-feira (2), na Rua Gabriel Gonçalves da Silva, no Bairro Parque Independência, em Juiz de Fora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à vítima, que apresentava fratura na face e intenso sangramento pelo nariz.

O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para avaliação e atendimento médico.

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