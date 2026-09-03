Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo no início da tarde desta quinta-feira (3), na Rua Francisco Bernardino, região central de Juiz de Fora.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima usava capacete no momento do socorro e apresentava duas perfurações por tiro na região do abdômen. Apesar dos ferimentos, o homem foi encontrado lúcido e orientado pelas equipes de resgate, apresentando queixas de dores intensas e dificuldade para respirar.

Após receber os primeiros socorros e medicação ainda no local do crime, a vítima foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Até a publicação mais recente, o estado de saúde do homem não havia sido divulgado pela unidade médica.

Trânsito e investigações

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e equipes de resgate. Por conta do atendimento, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) precisou intervir no tráfego local, mantendo o trânsito em meia pista no trecho de subida do Viaduto Hélio Fadel.

Até o momento, a motivação, a autoria e as circunstâncias do crime não foram informadas.

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