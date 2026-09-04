Um policial penal de 33 anos foi preso após ser identificado pela Polícia Militar como suspeito de uma tentativa de homicídio com arma de fogo, ocorrida na tarde desta quinta-feira (3), na Avenida Francisco Bernardino, no Centro de Juiz de Fora. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu após um desentendimento no trânsito.





De acordo com a PM, o COPOM informou as equipes sobre a ocorrência e militares do GER, da ROCCA e de outras unidades do 2º BPM iniciaram o rastreamento e os levantamentos para identificar o autor.

Após a identificação, as equipes foram até a residência do suspeito, onde efetuaram a prisão e apreenderam a arma de fogo que teria sido utilizada no crime.

Foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, 14 cartuchos intactos do mesmo calibre, um cartucho deflagrado, um carregador de pistola calibre .380 e duas motocicletas.

Como o suspeito é policial penal, a instituição foi acionada, acompanhou a ocorrência e realizou a condução dele para os procedimentos cabíveis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu a vítima, que usava capacete no momento do atendimento e apresentava duas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região do abdômen. O homem estava lúcido e orientado, mas relatava dores intensas e dificuldade para respirar. Ele recebeu os primeiros socorros e foi medicado ainda no local antes de ser encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

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