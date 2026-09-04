A Guarda Municipal de Juiz de Fora começa a utilizar armas de fogo no serviço a partir desta sexta-feira (4). Ao todo, 87 agentes estão habilitados a portar o armamento, após passarem por um processo de formação que incluiu exames psicotécnico e toxicológico, além de aulas teóricas e práticas de armamento e tiro.

A oficialização ocorreu nesta quinta-feira (3), durante uma solenidade no prédio-sede da Prefeitura, em razão do Dia Nacional do Guarda Civil Municipal. A cerimônia contou com a participação de autoridades da área de segurança e integrantes do governo municipal.

Segundo a Prefeitura, a formação foi coordenada pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Municipal (CFA/GMJF) e seguiu as exigências estabelecidas pela Polícia Federal para a concessão do porte de arma de fogo aos integrantes das Guardas Municipais.

Durante a solenidade, a prefeita Margarida Salomão afirmou que o Município destinou R$ 300 mil para a compra de armas e munições e R$ 700 mil para a formação dos agentes.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, Tadeu David, afirmou que a implementação do armamento é resultado de um processo desenvolvido ao longo dos últimos anos e que envolveu diferentes setores da administração municipal.

A legislação federal classifica as Guardas Municipais como instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas. O uso de armas de fogo pelos agentes está condicionado aos requisitos de formação, habilitação e regulamentação previstos na legislação.

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