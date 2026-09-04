Com a proximidade do feriado da Independência do Brasil nesta segunda-feira (7) a Prefeitura de Juiz de Fora definiu um esquema especial para os serviços municipais.
Enquanto setores administrativos e postos básicos pausam as atividades, as áreas essenciais e de urgência mantêm plantões para atender à população.
Na saúde, os atendimentos de urgência (UPAs, HPS, PAI e Regional Leste) e os CAPS (AD e CasaViva) funcionam 24 horas.
Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fecham neste sábado (5) e reabrem na terça-feira (8), às 7h.
No transporte, os ônibus operam em horário de domingo/feriado sem cobrança de passagem, e o trânsito terá apoio no Desfile da Av. Barão do Rio Branco. Na infraestrutura, a Cesama (água/esgoto) e a Defesa Civil (199) atendem em regime de plantão, enquanto o Demlurb suspende a coleta regular e os Ecopontos no feriado. Parques municipais e o Museu Mariano Procópio fecham para manutenção.
Guia Rápido: O que Funciona e o que Fecha no Feriado
|Setor / Órgão
|Serviço
|(7/9)
|Horário / Observação
|Saúde
|UPAs, HPS, PAI, Regional Leste
|Funciona
|24 horas ininterruptas
|Saúde
|CAPS AD e CAPS CasaViva
|Funciona
|Plantão 24 horas
|Saúde
|Unidades Básicas de Saúde (UBS)
|Fechado
|Fecha sábado (5) às 17h, reabre terça (8) às 7h
|Transporte Urbano
|Ônibus municipais
|Funciona
|Horário de domingo/feriado - Tarifa Zero
|Trânsito e Segurança
|Guarda Municipal (153) / Defesa Civil (199)
|Funciona
|Plantão 24 horas e apoio ao desfile cívico
|Saneamento
|Cesama (Água e Esgoto - Tel: 115)
|Funciona
|Regime de plantão para chamados
|Limpeza Urbana
|Demlurb (Coleta e Ecopontos)
|Parcial
|Coleta regular e Ecopontos suspensos; plantão para chuvas
|Lazer e Parques
|Parque da Lajinha, Municipal e Mapro
|Fechado
|Fechados para manutenção semanal de segunda-feira
|Assistência Social
|CRAS, CREAS, Centro Pop, Casa da Mulher
|Fechado
|Sem expediente; atendimento retorna na terça (8)
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Abre | Atendimento | Fecha | feriado | Ponto | Prefeitura