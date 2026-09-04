Com a proximidade do feriado da Independência do Brasil nesta segunda-feira (7) a Prefeitura de Juiz de Fora definiu um esquema especial para os serviços municipais.

Enquanto setores administrativos e postos básicos pausam as atividades, as áreas essenciais e de urgência mantêm plantões para atender à população.

Na saúde, os atendimentos de urgência (UPAs, HPS, PAI e Regional Leste) e os CAPS (AD e CasaViva) funcionam 24 horas.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fecham neste sábado (5) e reabrem na terça-feira (8), às 7h.

No transporte, os ônibus operam em horário de domingo/feriado sem cobrança de passagem, e o trânsito terá apoio no Desfile da Av. Barão do Rio Branco. Na infraestrutura, a Cesama (água/esgoto) e a Defesa Civil (199) atendem em regime de plantão, enquanto o Demlurb suspende a coleta regular e os Ecopontos no feriado. Parques municipais e o Museu Mariano Procópio fecham para manutenção.

Guia Rápido: O que Funciona e o que Fecha no Feriado Setor / Órgão Serviço (7/9) Horário / Observação Saúde UPAs, HPS, PAI, Regional Leste Funciona 24 horas ininterruptas Saúde CAPS AD e CAPS CasaViva Funciona Plantão 24 horas Saúde Unidades Básicas de Saúde (UBS) Fechado Fecha sábado (5) às 17h, reabre terça (8) às 7h Transporte Urbano Ônibus municipais Funciona Horário de domingo/feriado - Tarifa Zero Trânsito e Segurança Guarda Municipal (153) / Defesa Civil (199) Funciona Plantão 24 horas e apoio ao desfile cívico Saneamento Cesama (Água e Esgoto - Tel: 115) Funciona Regime de plantão para chamados Limpeza Urbana Demlurb (Coleta e Ecopontos) Parcial Coleta regular e Ecopontos suspensos; plantão para chuvas Lazer e Parques Parque da Lajinha, Municipal e Mapro Fechado Fechados para manutenção semanal de segunda-feira Assistência Social CRAS, CREAS, Centro Pop, Casa da Mulher Fechado Sem expediente; atendimento retorna na terça (8)

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