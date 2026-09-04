Uma operação da Polícia Militar prendeu suspeitos de integrarem um esquema de estelionato voltado a uma suposta seleção de modelos no Bairro São Mateus, na Zona Sul da cidade. A ação policial foi desencadeada após denúncias anônimas feitas por meio do telefone 190.

De acordo com as investigações, o esquema mirava majoritariamente mulheres entre 51 e 57 anos. As vítimas eram atraídas por mensagens que prometiam a participação em campanhas publicitárias e o recebimento de cachês atraentes. Ao comparecerem ao local indicado, elas passavam por etapas tradicionais de agências de talentos, como cadastro, sessões de fotografia e avaliações de perfil.

Contudo, após essa etapa inicial, as participantes eram induzidas a desembolsar quantias em dinheiro sob o pretexto de arcar com custos para a suposta contratação de serviços. Pelo menos três mulheres foram identificadas como vítimas diretas do golpe na ocasião.

Uma das vítimas informou à Polícia Militar ter amargado um prejuízo de aproximadamente R$ 9 mil. Outra mulher relatou ter recorrido a um empréstimo bancário no valor de R$ 4,2 mil apenas para conseguir efetuar os pagamentos exigidos pelos suspeitos. Outras participantes que compareceram ao local relataram ter passado pelo mesmo processo seletivo simulado, mas escaparam do prejuízo financeiro por não terem efetuado os pagamentos cobrados.

Durante a abordagem e a prisão dos suspeitos, a polícia apreendeu diversos materiais utilizados na fraude, incluindo fichas cadastrais, contratos impressos, recibos e outros documentos relacionados à falsa agência.

Investigação em andamento

Um levantamento inicial conduzido pela corporação apontou que há registros anteriores de ocorrências com o mesmo modus operandi na região, embora a PM ainda não tenha confirmado oficialmente se há vínculo direto entre os casos.

A Polícia Civil informou que o caso foi formalmente recebido pela Delegacia de Plantão de Juiz de Fora e vai ser apurado.

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