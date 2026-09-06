A principal via de Juiz de Fora se prepara para receber o tradicional Desfile de 7 de Setembro, marcado para esta segunda-feira (7), às 9h.

A celebração da Independência do Brasil contará com desfiles militar, motorizado e cívico, reunindo as Forças Armadas, forças de segurança, escolas e entidades da sociedade civil. Por motivos de segurança, o uso de drones está expressamente proibido durante o evento.

Mudanças no Trânsito

A partir das 6h, a Avenida Barão do Rio Branco estará totalmente fechada entre a Rua Silva Jardim e a Avenida Presidente Itamar Franco, com liberação prevista para as 12h. Agentes de trânsito orientarão os motoristas e as linhas de ônibus afetadas seguirão por rotas alternativas.

Transporte Gratuito

Como a data é feriado nacional, o transporte coletivo urbano funcionará com passagem gratuita, integrando o programa municipal Domingão de Busão.

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