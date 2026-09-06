Os casacos precisaram sair do armário com urgência em Juiz de Fora. Após dias de calor, o cenário mudou drasticamente neste domingo, refletindo a entrada em vigor de um novo aviso de perigo potencial emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio de temperatura.

O alerta de queda térmica entrou em vigor à meia-noite deste domingo (6), e segue válido até o meio-dia de segunda-feira (7). A previsão aponta um declínio expressivo de 3°C a 5°C nos termômetros da cidade, trazendo um leve risco à saúde da população devido à mudança repentina.

Para este domingo, o cenário é de um dia predominantemente nublado, acompanhado de possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Os termômetros em Juiz de Fora devem registrar temperatura mínima de 12°C, com a máxima não ultrapassando os 15°C, uma retração drástica em comparação aos picos de calor observados nos dias anteriores.

O Inmet e a Defesa Civil recomendam que os moradores fiquem atentos às condições do tempo e redobrem os cuidados com a saúde devido ao frio. Em caso de necessidade ou emergência, a Defesa Civil pode ser acionada por meio do telefone 199.

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