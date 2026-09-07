A Companhia Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta terça-feira (8), uma importante intervenção estrutural no reservatório de água que atende o bairro Santa Amélia e região. O objetivo da obra é otimizar a eficiência na distribuição de água e garantir maior segurança operacional ao sistema de abastecimento local.

De acordo com a autarquia, os trabalhos de manutenção e aprimoramento exigem atenção redobrada quanto aos níveis dos reservatórios. Por essa razão, a Cesama orienta os moradores da área afetada a adotarem práticas de consumo consciente de água ao longo do dia, evitando desperdícios enquanto os serviços estiverem em execução.

A companhia esclarece que, caso ocorram oscilações ou interrupções temporárias no fornecimento de água durante ou logo após a conclusão dos trabalhos, a normalização do abastecimento se dará de forma gradativa assim que os reservatórios atingirem novamente a capacidade operacional plena.

A intervenção integra as ações contínuas da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e da Cesama voltadas para a modernização da infraestrutura de saneamento básico e melhoria da prestação de serviços à população juiz-forana.

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