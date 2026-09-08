Um incêndio atingiu um galpão de uma empresa de telhas na manhã dessa segunda-feira (7), no Distrito Industrial em Juiz de Fora. O imóvel, de aproximadamente 500 metros quadrados, armazenava telhas produzidas em fibra de celulose e contava ainda com duas empilhadeiras. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 7h30. Na chegada das equipes, as chamas já atingiam o galpão.

Os militares realizaram o combate direto ao incêndio com o uso de caminhões e outros equipamentos operacionais. Ao longo da ocorrência, foram utilizados aproximadamente 30 mil litros de água.

Para reforçar o abastecimento das viaturas e garantir a continuidade do combate, a Cesama e a Mercedes-Benz disponibilizaram um caminhão cada para o transporte e fornecimento de água. Os bombeiros também utilizaram a Reserva Técnica de Incêndio (RTI) da própria empresa, que possui sistema de hidrantes e outros equipamentos de segurança contra incêndio.

Após o controle das chamas, as equipes permaneceram no local para realizar o rescaldo, procedimento que busca eliminar possíveis focos remanescentes e evitar uma nova propagação do fogo. O trabalho foi encerrado por volta das 16h30.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas posteriormente pelos órgãos competentes.

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