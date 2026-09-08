Juiz de Fora está sob alerta de perigo potencial para tempestades nesta quarta-feira (9), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso é válido das 0h às 23h59 e prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm ao longo do dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. O órgão aponta baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

A previsão indica temperatura mínima de 14°C e máxima de 27°C na quarta. O céu deve permanecer encoberto durante todo o dia, com ventos fracos nas direções norte-nordeste e nordeste-norte.

Previsão para os próximos dias

Na quinta-feira (10), a temperatura deve variar entre 18°C e 29°C. A previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Os ventos serão moderados, com direção entre norte e noroeste.

Na sexta-feira (11), as temperaturas sobem ainda mais, com mínima de 18°C e máxima de 32°C. O céu deve continuar com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada. Os ventos serão fracos, predominantemente de norte-nordeste.

Orientações

Durante rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é orientado evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O órgão recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Previsão do Tempo | Tempestade | tempo