A Prefeitura de Juiz de Fora abriu uma concorrência eletrônica para contratar uma empresa especializada na execução da pavimentação da Estrada Rosário de Minas. O valor estimado da contratação é de R$2.092.707,29. O edital foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) em 28 de agosto.

O recebimento das propostas começou em 31 de agosto e segue até 21 de setembro, às 9h20. A sessão ocorre pelo sistema do Portal de Compras Públicas. A licitação é realizada na modalidade de concorrência eletrônica, com modo de disputa aberto e critério de julgamento pelo maior desconto.

O edital e os documentos complementares incluem projeto básico, matriz de riscos, estudo técnico e planilhas relacionadas à execução da obra.