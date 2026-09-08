Imagine só precisar ir ao dentista, mas o barulho do motorzinho, a luz forte no rosto e aquele cheiro típico de consultório causarem um estresse gigantesco. Para muitas pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Juiz de Fora, essa é uma barreira diária que faz com que simples cuidados com a boca virem uma verdadeira maratona para as famílias. A lei é do vereador Fiote.

Pensando nisso, virou lei na cidade a garantia de atendimento odontológico domiciliar pelo SUS para pessoas com autismo. A ideia principal da Lei Municipal nº 14.814, é simples e faz toda a diferença: em vez de encarar a ansiedade da sala de espera e do consultório, os profissionais de saúde bucal vão até a casa do paciente, onde o ambiente é familiar e muito mais acolhedor.

Com a publicação da lei pela Câmara Municipal, o projeto já tem valor oficial. Agora, o próximo passo é a Prefeitura e a Secretaria de Saúde organizarem como tudo vai funcionar na prática, desde o cadastro das famílias até o treinamento das equipes para esse tipo de atendimento adaptado. É um avanço em humanização e qualidade de vida para quem mais precisa aqui na nossa cidade.

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