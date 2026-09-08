No próximo sábado, 12 de setembro, a Praça da Estação, no Centro de Juiz de Fora, será o ponto de encontro para a celebração da cultura, do respeito às diferenças e da convivência comunitária.

Das 9h às 18h, a Prefeitura de Juiz de Fora, realiza simultaneamente a V Feira da Diversidade Religiosa e a V Feira Cultural dos Migrantes e Refugiados. A iniciativa integrada visa ampliar o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais que formam a identidade do município, reforçando que a pluralidade é uma oportunidade contínua de aprendizado, troca e construção coletiva.

Programação diversa

Durante todo o dia, o público que passar pelo local poderá conferir uma programação rica e diversa, que inclui a degustação e a comercialização de pratos típicos trazidos por comunidades migrantes e de diferentes tradições de fé.

Além da culinária, haverá venda de artesanato, peças manuais e vestuários produzidos por expositores locais e estrangeiros, acompanhados por apresentações artísticas, danças folclóricas e manifestações musicais de várias matrizes culturais. O espaço também contará com estandes de prestação de serviços e orientação sobre redes de apoio a migrantes e ações de combate à intolerância religiosa.

Para a coordenadora do Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa (CDR/JF), Flávia Beghini, a feira é um marco no fortalecimento das garantias de direitos fundamentais, "a feira reafirma o compromisso com a liberdade de crença e de não crença, o respeito às diferentes tradições religiosas e o enfrentamento à intolerância. Mais do que apresentar diferentes manifestações de fé, a iniciativa cria oportunidades para o diálogo e para o reconhecimento de que a diversidade faz parte da construção de uma sociedade democrática e de direitos."

Já a coordenadora do Comitê Migrantes-JF, Victoria Sabatine, destaca que a Feira Cultural dos Migrantes e Refugiados valoriza as trajetórias de pessoas que chegaram a Juiz de Fora vindas de diferentes partes do mundo e que hoje também integram a identidade do município.





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