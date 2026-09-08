Moradores do Bairro Borboleta fazem, na tarde desta terça-feira (8), um bloqueio nas ruas Antônio Felet, José Lourenço, Júlio Menini e na entrada da Rua Jacob Lawal. Atualmente essas ruas têm sido usadas para acesso à cidade alta, uma vez que a Estrada Engenheiro Gentil Forn, segue interdita desde fevereiro.



A manifestação foi motivada pelo aumento drástico no fluxo de veículos e pela falta de sinalização e redutores de velocidade, cenário que tem resultado em constantes atropelamentos, de acordo com a comunidade.

O estopim para o fechamento das vias veio após uma sequência de acidentes. Na última semana, a namorada de um morador foi atropelada por uma moto ao tentar atravessar uma das ruas em um ponto de curva acentuada. Os manifestantes também lembraram da morte de um idoso, atropelado há cerca de quatro meses na região.



Impacto e desvio de tráfego

Segundo relatos da comunidade, o trânsito na região tornou-se insustentável desde o fechamento da Estrada Engenheiro Gentil Forn. Eles disseram que foi informado pela Prefeitura de Juiz de Fora, que o fluxo estimado no trecho é de aproximadamente 13.000 veículos diários.

Cleide Stefan Canedo, moradora e uma das representantes do movimento, relata que a situação está caótica. "Desde que a rua da Privilège fechou, aumentou demais o movimento. É ônibus, carro, muitas motos. Nós estamos com medo. Teve um senhor que foi atropelado e morreu. Não aguentamos mais", destacou.

Demandas e posicionamento

A principal reivindicação dos moradores é a instalação imediata de quebra-molas (lombadas) e a melhoria geral na sinalização horizontal e vertical, tendo em vista a falta de respeito por parte de motoristas e motociclistas, que trafegam em alta velocidade no trecho.

Apesar de o grupo ter acionado a Polícia Militar e tentado diálogo com lideranças locais, a moradora afirma que as respostas da Prefeitura têm sido insuficientes, alegando "não ter o que fazer" no local.

Situação atual

O bloqueio das três ruas permanece ativo, com interrupção total para o tráfego comum. Os manifestantes mantêm apenas uma liberação controlada e pontual para veículos de emergência, como ambulâncias, e casos prioritários de saúde na comunidade. Os moradores declararam que o protesto só será encerrado mediante um posicionamento oficial e a presença de representantes do poder público para negociar soluções definitivas para a segurança viária na região.

Posicionamento PJF

A Prefeitura de Juiz de Fora informa que a Rua José Lourenço é monitorada regularmente pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) e já recebeu intervenções para reforçar a segurança viária.

A revitalização da sinalização horizontal está programada, mas a execução do serviço foi adiada devido às condições climáticas. O Executivo esclarece, ainda, que as novas demandas apresentadas pela população local estão sendo analisadas pela Secretaria. Agentes da SMU monitoram o trecho.

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