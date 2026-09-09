Mais 153 famílias de Juiz de Fora atingidas pelas chuvas de fevereiro foram contempladas pelo Programa Compra Assistida. Com a nova etapa, anunciada nesta terça-feira (8), o número de famílias beneficiadas pelo programa chegou a 1.146 no município.

Nesta fase, foram incluídas famílias dos bairros Esplanada e Cerâmica, que aguardavam a liberação do benefício, além de moradores de Três Moinhos, Grajaú, Linhares, Milho Branco, Dom Bosco, Santa Rita de Cássia, Santa Luzia, Vila Olavo Costa, Bairu, Retiro, Progresso, Nossa Senhora de Lourdes, Vila Alpina, Santa Cecília, Vitorino Braga, Santa Efigênia, Monte Castelo, Ipiranga, São Benedito, Costa Carvalho e São Tarcísio.

Segundo a Prefeitura, 134 famílias já assinaram o contrato para a compra do imóvel. A assinatura representa o início da etapa de aquisição das novas moradias.

O Compra Assistida é uma modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, executada pela Caixa Econômica Federal. O benefício disponibiliza até R$ 200 mil por família para a aquisição de um novo imóvel.

Após serem consideradas elegíveis, as famílias são convocadas pela Prefeitura para uma reunião de orientação. Depois disso, os beneficiários podem iniciar a busca por uma nova residência, enquanto a Caixa atua na intermediação entre compradores e vendedores.

Plantão da Compra Assistida

A Prefeitura mantém o Plantão da Compra Assistida para orientar os beneficiários sobre o programa e esclarecer dúvidas relacionadas ao processo de aquisição dos imóveis.

O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Mercado Municipal de Juiz de Fora.

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