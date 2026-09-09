O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visita Juiz de Fora nesta quarta-feira (9) e participa de uma agenda que inclui uma motociata e um ato no Calçadão da Rua Halfeld, no Centro da cidade. A programação ocorre no mesmo local onde o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro foi atingido por uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

A chegada de Flávio Bolsonaro a Juiz de Fora sofreu alteração por causa das condições meteorológicas. Segundo informações repassadas durante a agenda, o piloto tentou pousar duas vezes no Aeroporto da Serrinha, mas não conseguiu devido à baixa visibilidade. A aeronave precisou seguir para Goianá, onde pousou, e Flávio posteriormente seguiu por via terrestre para Juiz de Fora.

Após a chegada à cidade, o senador participa de uma motociata com apoiadores e aliados, seguindo até o Centro. O trajeto termina no Calçadão da Halfeld, onde está previsto um ato público.

Em declaração durante a visita, Flávio afirmou que pretende refazer parte do percurso realizado por seu pai em 2018, quando Jair Bolsonaro foi esfaqueado enquanto caminhava pelo Centro de Juiz de Fora.

“Eu pretendo agora fazer um trajeto junto com os nossos aliados aqui, com o povo que está ao nosso lado, para que eu possa completar o trajeto que o meu pai não conseguiu completar.”

O senador também afirmou que pretende chegar ao local do ato e agradecer aos mineiros e aos moradores de Juiz de Fora pelo apoio dado a Jair Bolsonaro.





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