A Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Prefeitura de Juiz de Fora divulgou as oito entidades da sociedade civil inscritas para integrar o Comitê Intersetorial de Elaboração, Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua (Comitê Pop Rua-JF). Também foram inscritos nove representantes da população em situação de rua.

As entidades inscritas são:

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra);

Centro de Apoio e Tratamento em Dependência Química (CAT-DQ);

Fundação Maria Mãe;

AEADE;

Unidos para o Bem;

Semeando Amor;

Instituto Fênix;

Semeando no Deserto.

Para representar a população em situação de rua, estão inscritos Juliano Balbino Severiano, Gustavo Henrique P. de Almeida, Aghata Rodrigues Menezes, Brenda Vitória Rezende, Lucas Felipe O. Santana, Carlos Dias Santana, Luna Salzamann, Ricardo Marcili Lopes e Gerard Hildebrando Ribeiro da Silva.

A composição do Comitê Pop Rua-JF prevê a participação da sociedade civil e, especialmente, de pessoas em situação de rua na construção, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas destinadas ao segmento.

Comitê Pop Rua-JF

O Comitê Pop Rua-JF foi criado pelo Decreto nº 14.489, de 20 de abril de 2021. O órgão tem como objetivo elaborar, acompanhar, monitorar e gerir a política municipal para a população em situação de rua.

A participação de entidades da sociedade civil e de pessoas em situação de rua integra a proposta de diálogo sobre as políticas públicas voltadas a esse segmento.

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