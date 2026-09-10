O 42º Torneio Leiteiro de Pirapetinga – Morro Redondo e o 19º Torneio Leiteiro de Filgueiras começam nesta quinta-feira (10) e seguem até domingo (13), na zona rural de Juiz de Fora. Os eventos fazem parte do Circuito de Eventos Agropecuários e terão atrações gratuitas, competição leiteira, cavalgada, atividades para crianças e programação musical.

Na sexta-feira (11), às 9h30, a Estação dos Produtores terá atividades voltadas aos produtores rurais. Em Pirapetinga, a Emater-MG promove uma roda de conversa sobre o controle de carrapatos na bovinocultura de leite. Em Filgueiras, o IMA aborda a importância da vacinação contra a raiva e a brucelose.

Programação em Pirapetinga

Quinta-feira (10)

14h – Chegada dos animais

18h – Primeira esgota (retirada do leite)

19h – Abertura oficial

19h30 – Noite do Impossível com Padre Pierre

21h – Show com Banda Estilo VIP

Sexta-feira (11)

8h – Primeira ordenha

9h30 – Roda de conversa com a Emater-MG sobre controle de carrapatos

19h – Segunda ordenha

20h – Missa com Padre Antônio do Carmo

22h – Show com Renan e Cristiano

Sábado (12)

8h – Terceira ordenha

13h – 7º Encontro de Cavaleiros e Amazonas, churrasco e show com Wagner Sensação

19h – Quarta ordenha

21h30 – Show com Ligeirinho Sanfoneiro

23h30 – Baile do Scooby

0h30 – Show com Roger Franco

Domingo (13)

8h – Quinta ordenha

12h – Almoço de confraternização e premiação dos produtores

12h30 – Show com Babi Figueiredo e David Minas

13h – Off-road



Programação em Filgueiras

Quinta-feira (10)

14h – Chegada dos animais

19h – Primeira esgota (retirada do leite)

20h – Show com Brutos do Modão

22h – Show com Fernando e Felipe

Sexta-feira (11)

8h – Primeira ordenha

9h30 – Roda de conversa com o IMA sobre vacinação contra raiva e brucelose

20h – Segunda ordenha

21h – Abertura oficial

22h – Show com Letícia e Vanessa

0h – Show com DJ Kallô

1h – Show com Pablo David

Sábado (12)

8h – Terceira ordenha

9h às 12h – Projeto JF Lazer, com brinquedos para as crianças

20h – Quarta ordenha

22h – Show com Déborah Costa

0h – Show com DJ Alex

1h – Show com Luca e Rafael

Domingo (13)

8h – Quinta ordenha

12h – Premiação dos produtores

14h – Palhaço Rosquinha

17h – Show com Samba A La Carte

20h – Show com Renan e Cristiano



Ônibus terão viagens extras

O transporte coletivo terá viagens extras para atender o público durante os torneios, principalmente nas madrugadas de retorno.

Em Filgueiras, haverá uma viagem extra na linha 105 na quinta-feira (10). Na madrugada de sexta para sábado, serão viagens extras nas linhas 101 – Grama, 103 – Filgueiras e 105 – Filgueiras, com saídas de Filgueiras às 3h15, 3h10 e 3h30. Do Centro, as partidas serão às 3h55, 3h50 e 4h10, respectivamente.

Na madrugada de sábado para domingo, haverá viagens extras nas linhas 103, 105 e 106 – Parque Independência. As saídas de Filgueiras serão às 3h20, 3h e 3h35, respectivamente, enquanto as partidas do Centro ocorrerão às 4h, 3h40 e 4h15. A linha 103 também terá uma viagem extra no domingo (13).

Em Pirapetinga, a linha 519 – Torreões terá viagem extra na quinta-feira (10), às 23h59, com destino a Jacutinga, via Estrada dos Peões e Torreões.

Na sexta-feira (11), haverá carro extra saindo do Centro às 19h com destino a Torreões/Pirapetinga. Na madrugada de sexta para sábado, uma viagem extra sairá de Pirapetinga às 2h com destino a Juiz de Fora.

No sábado (12), haverá viagem extra do Centro às 20h30 para Torreões/Pirapetinga. Já na madrugada de sábado para domingo, dois carros extras farão o retorno para Juiz de Fora, com saídas de Pirapetinga às 1h30 e 3h.

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