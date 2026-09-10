Um homem de 36 anos, apontado pela Polícia Militar como integrante do Comando Vermelho (CV), foi preso na noite dessa quarta-feira (9), no Bairro Santa Rita em Juiz de Fora. Segundo a PM, a residência onde o suspeito estava seria um laboratório de refino e preparação de drogas.

De acordo com a PM, durante um patrulhamento, os militares visualizaram o homem em atitude suspeita saindo de um imóvel e embarcando em uma motocicleta. Na abordagem, foi encontrado com ele um papelote de substância semelhante à cocaína.

Os policiais então averiguaram a residência e constataram que o imóvel era utilizado como laboratório de refino e preparação de drogas. Durante as diligências, a equipe também localizou, em um endereço fornecido pelo homem, uma balança de precisão e três porções de cocaína. O suspeito já era monitorado pela polícia, que repassou outros endereços para averiguação.

Ao todo, foram apreendidos R$4.999, seis balanças de precisão, um liquidificador industrial, 25 sacos de substância semelhante à cocaína, um balde de substância análoga à cocaína, três barras de cocaína e 1.300 comprimidos de ecstasy.

Também foram recolhidos cinco frascos grandes de loló, sendo um galão de quatro litros, dois frascos de água raz, uma máquina de vácuo, quatro rolos plásticos e uma lâmpada infravermelha.

A ocorrência ainda resultou na apreensão de sete munições calibre .40, cinco de .357, 46 de .380 e 16 de .45, além de uma máscara, um óculos e dois cartões de crédito.

O homem já tinha passagem por tráfico de drogas. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.

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