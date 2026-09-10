Moradores de Juiz de Fora e Ubá que tiveram o pedido do Auxílio Reconstrução negado ou apontado com pendências já podem apresentar recurso para tentar reverter a decisão. O prazo para contestação segue aberto até o dia 7 de novembro.

O benefício, criado pelo Governo Federal por meio da Medida Provisória nº 1.338, paga uma parcela única de R$ 7,3 mil às famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro de 2026. O montante é creditado via Caixa Econômica Federal e é isento de retenções para quitar dívidas bancárias anteriores.

Como solicitar

O procedimento para solicitar a revisão varia de acordo com o município de residência do beneficiário. Em Juiz de Fora, a prefeitura informou que os cidadãos não precisam se deslocar a órgãos públicos municipais, pois as informações cadastradas já foram repassadas ao Executivo federal e a administração entrará em contato direto com os moradores caso haja necessidade de complementação documental.

Já em Ubá, o atendimento presencial ocorre na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no Fórum Cultural, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, sendo recomendada a apresentação prévia de todos os documentos que comprovem a situação familiar e o direito ao recurso.

Para conferir a situação do cadastro, a população pode acessar o Portal do Cidadão com a conta Gov.br. Caso o status conste como "Habilitado", a família deve apenas validar os dados no sistema oficial para que o pagamento seja liberado. Nos casos sinalizados como "Pendência" ou "Reprovado", existe a opção de entrar com a solicitação de revisão anexando a documentação exigida dentro do prazo estipulado pela Defesa Civil Nacional.

O programa é gerido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e visa prestar assistência financeira direta na recuperação de danos causados por enxurradas, inundações ou deslizamentos na Zona da Mata.

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