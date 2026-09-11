A Farmácia Central da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promove, nesta sexta-feira (11), uma ação de conscientização dentro da programação do Setembro Amarelo. A atividade será realizada das 9h às 11h, na unidade localizada na Avenida Presidente Itamar Franco, 982, próximo ao Procon.

A programação contará com uma conversa com a psicóloga Luciana de Vito (CRP 04/27636), que abordará temas relacionados ao cuidado desde os primeiros alertas. A proposta é criar um espaço para falar, ouvir e acolher, reforçando a importância de cuidar também das emoções.

A iniciativa foi organizada por servidores da Farmácia Central, vinculados ao Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos (DAFI), da Secretaria de Saúde (SS). O objetivo é reforçar a importância da prevenção ao suicídio e ampliar a conscientização sobre saúde mental, acolhimento e valorização da vida.

Campanha

O lema do Setembro Amarelo em 2026 é “Escutar é estar presente”. A campanha reforça a importância de uma escuta acolhedora, respeitosa e sem julgamentos para apoiar pessoas que enfrentam sofrimento emocional.

A proposta é destacar que estar disponível para ouvir pode ser o primeiro passo para que uma pessoa não enfrente a dor sozinha.

Atendimento em saúde mental

A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Mental (DESM), oferece atendimento psicossocial para casos de transtornos graves e persistentes, além de atendimentos multiprofissionais em situações de crise em saúde mental.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são as portas de entrada preferenciais para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). As unidades realizam matriciamento, com estudo de caso, referência e contrarreferência junto aos CAPS, encaminhando os pacientes que necessitam de tratamento.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) também oferece atendimento gratuito pelo telefone 188, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os voluntários são treinados para ouvir com empatia e acolher pessoas em sofrimento emocional ou em crise.

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