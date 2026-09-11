Juiz de Fora está sob alerta de tempestade de perigo nesta sexta-feira (11), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso é válido das 0h às 23h59 e prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

A previsão para esta sexta indica mínima de 17°C e máxima de 29°C. Durante a manhã, são esperadas muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. À tarde, a previsão é de muitas nuvens com chuva, enquanto à noite podem ocorrer pancadas de chuva. Os ventos devem ser fracos, na direção norte-nordeste.

Previsão para o fim de semana

No sábado (12), a temperatura varia entre 18°C e 32°C. A previsão indica céu encoberto durante a manhã, tarde e noite, com ventos moderados.

Já no domingo (13), os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 31°C. O dia terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Os ventos serão fracos.

Orientações durante a tempestade

O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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