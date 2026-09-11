Uma emergência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) no final da tarde desta sexta-feira (11), no Mergulhão, um dos principais pontos de acesso da região central de Juiz de Fora. Um ônibus do transporte coletivo urbano se envolveu em uma ocorrência após o motorista apresentar um mal súbito ao volante.

Segundo as informações preliminares divulgadas pelos bombeiros, a suspeita é de que o condutor tenha sofrido um infarto agudo do miocárdio enquanto realizava o trajeto, evoluindo rapidamente para uma Parada Cardiorrespiratória (PCR). De acordo com o Samu, o motorista do ônibus perdeu a consciência e atingiu dois veículos e em seguida colidiu contra o muro.

Militares realizam manobras intensivas de reanimação cardiopulmonar no próprio local para tentar reverter o quadro de saúde do condutor.

Além do motorista, outras duas pessoas que também estavam no ônibus, recebem atendimento médico dos socorristas. Ambas as vítimas sofreram ferimentos e passam por avaliação técnica, mas, de acordo com o relatório inicial do resgate, não apresentam sinais aparentes de gravidade.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

Interdição e orientações para o trânsito

Em função do deslocamento dos veículos de resgate e do trabalho das equipes de urgência, a pista no Mergulhão foi completamente interditada. A retenção causa impacto no fluxo de veículos no Centro da cidade.

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