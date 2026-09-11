Uma jovem de 23 anos sofreu uma tentativa de feminicídio no Bairro Progresso, em Juiz de Fora, na noite de quinta-feira (10). O ex-companheiro dela, de 36 anos, pulou o portão da residência, invadiu o quarto e atirou quatro vezes contra a vítima enquanto ela estava deitada.

Ao ouvir os gritos de socorro, a mãe da vítima correu para o quarto e chegou a desarmar o agressor, mas ele conseguiu recuperar a arma e fugir. Na fuga, o homem quebrou uma porta de vidro e alumínio da residência e fugiu em direção a um lote vago próximo ao local. O pai da jovem também tentou contê-lo e acabou ferido no supercílio.

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, a vítima passou por procedimento cirúrgico e seu quadro de saúde é considerado estável, permanecendo sob acompanhamento da equipe multiprofissional do hospital. Os tiros atingiram o tórax, a região da axila, a nádega e o ombro direito da mulher.

A jovem possuía uma medida protetiva de urgência contra o homem desde o mês de agosto. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), não havia sido determinada a monitoração por tornozeleira eletrônica na época por ausência de histórico anterior registrado.

O suspeito é investigado pela Polícia Civil também por suspeita de estupro anterior contra a vítima. A Polícia Militar mantém as buscas para localizá-lo. Denúncias podem ser feitas pelo 190 ou 180.

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