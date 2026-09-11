A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) programou para esta segunda-feira, 14, uma intervenção no sistema de distribuição de água do bairro Ponte Preta, localizado na zona Norte de Juiz de Fora. As equipes trabalharão na interligação de uma rede de água na Avenida Marginal, na altura da esquina com a Rua Verônica Reis, no período das 8h às 17h.

Durante a execução das obras, o fornecimento de água na localidade será interrompido temporariamente. A previsão da companhia é de que o abastecimento seja restabelecido assim que os trabalhos forem concluídos, ocorrendo de forma gradativa ao longo das horas seguintes.

Orientação aos moradores

A Cesama ressalta que os impactos no dia a dia da população devem ser minimizados para os imóveis que possuem reservatório próprio. Conforme prevê o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022, as residências equipadas com caixa d'água capaz de atender ao consumo diário por, no mínimo, 24 horas não deverão sentir os efeitos da suspensão do serviço.

Para tirar dúvidas ou solicitar informações adicionais, a população pode entrar em contato com a companhia pelo telefone (32) 3692-9179.

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