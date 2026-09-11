A pressão e a mobilização da população do bairro Borboleta, na Zona Oeste de Juiz de Fora, surtiram efeito. A acessa.com mostrou a insatisfação dos moradores que fecharam o acesso a algumas ruas no bairro. Diante disso, o executivo iniciou, nesta semana, as intervenções viárias no bairro para reforçar a segurança e reorganizar o tráfego nas vias que se tornaram rotas alternativas após o fechamento da Estrada Engenheiro Gentil Forn.

As primeiras ações, ocorridas nesta quinta-feira (10), contaram com a implantação de um redutor de velocidade na Rua José Lourenço, além de trabalhos de capina e preparação do solo. Nesta sexta (11), foi feita a pintura de faixa de pedestres e implantaram um ponto de ônibus.

Crise no trânsito

A crise no trânsito do Borboleta arrasta-se há mais de seis meses. Com o bloqueio total da Estrada Gentil Forn, interditada desde fevereiro de 2026 devido a danos causados pelas fortes chuvas , o tráfego entre o Centro e a Cidade Alta foi absorvido pelas vias estritas do bairro, como a Rua José Lourenço, a Rua Júlio Menini e a Rua Antônio Fellet.

Com isso, houve sobrecarga no transporte público. O número de linhas de ônibus que passam pela Rua José Lourenço saltou de 4 para 23, elevando significativamente o fluxo de veículos pesados. Conforme os moradores ouvidos pela reportagem, a falta de sinalização adequada e o excesso de velocidade transformaram a travessia de pedestres em uma rotina de perigo constante para os moradores.

Insatisfeitos com o risco diário e após prazos não cumpridos para apresentação de soluções, os moradores fizeram manifestações. A mais recente com bloqueio da pista com objetos e fogo, gerando repercussão e interrompendo o trânsito no trecho.

De acordo com a prefeitura, além dos redutores de velocidade na Rua José Lourenço, pintura de faixas de pedestres e novas sinalizações verticais, estão previstas melhorias estruturais para usuários do transporte público, além de capina e limpeza da vegetação nas margens das vias. "Nós precisávamos muito, porque o perigo estava grande, tanto para pedestres como entre os próprios veículos que transitam aqui", afirmou a moradora Cleide Stephan.

Apesar das melhorias dentro do bairro, a comunidade segue acompanhando a situação da Estrada Gentil Forn, cuja liberação definitiva segue sem previsão, mantendo o Borboleta como rota essencial da Cidade Alta.

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