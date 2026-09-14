Uma mulher de 43 anos sofreu uma queda de cerca de 10 metros durante uma atividade de rapel, próximo ao acesso ao distrito de Torreões, em Juiz de Fora. O acidente ocorreu por volta das 11h, quando a vítima caiu na água ao se aproximar de uma cachoeira.

Por se tratar de uma área de mata de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. Antes da chegada das equipes, populares retiraram a mulher da água para prevenir afogamento e hipotermia.

Consciente, a vítima apresentava suspeita de fraturas no fêmur direito e no braço esquerdo, além de escoriações. Após ser imobilizada e transportada pela trilha até a ambulância, ela foi estabilizada e levada para atendimento hospitalar.

As causas do acidente não foram confirmadas, pois o equipamento de rapel foi desmontado pelos organizadores antes da chegada dos bombeiros.

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