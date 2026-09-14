A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta terça-feira (15), uma interligação de rede na Rua Viscondessa de Cavalcanti, 50, no bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. Para a execução do serviço, o fornecimento de água será interrompido temporariamente, podendo afetar o abastecimento em Poço Rico, Granbery, Vila Ideal, Furtado de Menezes e em parte do Centro.

Os trabalhos estão previstos para ocorrer das 8h às 14h. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado, com a normalização do sistema ocorrendo de forma gradual até a noite desta terça-feira.

De acordo com a Cesama, imóveis que possuem caixa-d'água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por pelo menos 24 horas não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária. A orientação está relacionada ao artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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