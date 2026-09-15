Moradores de Juiz de Fora interessados em adotar um animal de estimação ou imunizar seus cães e gatos terão uma oportunidade no próximo sábado, 19. A Secretaria de Bem-Estar Animal promove seu 27º evento de adoção responsável no campus do IF Sudeste MG, localizado na Rua Bernardo Mascarenhas, no bairro Fábrica.

A ação tem início às 9h e segue até às 13h e inclui também a aplicação gratuita da vacina antirrábica, oferecendo aos tutores uma forma simples de atualizar a proteção dos pets.

Para levar um animal para casa, os interessados devem seguir alguns critérios essenciais de segurança e responsabilidade. É preciso apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência no local, além de passar por uma entrevista com a equipe técnica da prefeitura para avaliar se o lar atende às necessidades do bicho.

Outra exigência fundamental para a retirada é o transporte seguro: o adotante deve estar equipado com coleira e guia para cães ou caixa de transporte própria para gatos.

Neste ano, 436 animais já foram adotados em ações da Prefeitura de Juiz de Fora. Além das edições itinerantes, as adoções permanecem abertas ao público durante a semana no Canil Municipal, situado no bairro São Damião, onde os atendimentos ocorrem em dois turnos diários e também via agendamento telefônico.

Vacinação antirrábica



Também no sábado (19), Juiz de Fora promove a campanha de vacinação antirrábica animal na Zona Urbana. Serão 90 postos de vacinação distribuídos pelas diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso dos tutores ao serviço.

A maior parte dos postos vai funcionar das 8h às 17h, com alguns locais em horários diferenciados. A relação completa dos postos, com os respectivos horários de atendimento, está disponível neste link. A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é gratuita e não exige agendamento prévio.



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