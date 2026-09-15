Morreu nesta terça-feira, 15 de setembro, o apresentador e jornalista Márcio Santos, aos 55 anos. Ele travava de câncer há cerca de três anos. Márcio deixa a esposa e duas filhas.

Com uma carreira consolidada na televisão, Márcio Santos integrou a equipe da TV Integração (afiliada da TV Globo em Juiz de Fora) por 15 anos. À frente do programa MG Rural, o comunicador tornou-se uma figura carismática e familiar para o público da região, conectando o cotidiano das comunidades rurais à rotina das cidades.

Sua atuação se destacou pela sensibilidade ao retratar o agronegócio e a vida no campo, transformando a notícia em um espaço de aproximação e valorização dos produtores locais.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

*Reprodução Grupo Integração

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