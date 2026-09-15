Uma nova lista de estudantes contemplados pelo Passe Livre Estudantil foi disponibilizada nesta terça-feira (15), em Juiz de Fora. Na mesma data, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) realizou a distribuição de novos cartões para alunos da rede pública de ensino.

A relação divulgada nesta etapa contempla parte dos estudantes que solicitaram o benefício. As demais solicitações seguem em análise, enquanto novos cartões estão sendo confeccionados.

O pedido do Passe Livre Estudantil pode ser feito durante todo o ano pela plataforma on-line ou presencialmente em qualquer unidade do Diga. A entrega dos cartões é feita pelas instituições de ensino, diretamente no local onde o estudante está matriculado.

Após receber o cartão, o aluno precisa realizar o cadastramento da biometria facial para desbloqueá-lo antes de começar a utilizar o benefício.

Desde o início do programa, mais de 40 mil cartões foram distribuídos. O número inclui estudantes que continuam com direito à gratuidade e pessoas que já concluíram os estudos ou deixaram de ter vínculo com a rede pública de ensino.

O Passe Livre Estudantil garante gratuidade no transporte coletivo urbano para estudantes da rede pública no deslocamento entre a residência e a instituição de ensino. No primeiro ano do programa, foram registrados 5 milhões de usos.

Cadastro obrigatório

Os estudantes que já possuem o cartão também precisam realizar o cadastro obrigatório para utilizar o Passe Livre Estudantil no atual período letivo. O procedimento pode ser feito pela plataforma on-line ou presencialmente em qualquer unidade do Diga.

Para realizar o cadastro, é necessário:

acessar a plataforma;



fazer o cadastro com o e-mail ou a conta gov.br do estudante;



preencher os dados solicitados;



inserir os documentos pedidos e clicar em “Criar Protocolo”.

O comprovante de matrícula apresentado deve ser referente ao atual período letivo. O andamento da solicitação pode ser acompanhado pela própria plataforma. Após a análise da documentação, a SMU encaminhará as orientações sobre a entrega do cartão.

Biometria facial

O cadastramento da biometria facial é obrigatório para desbloquear o cartão. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo AtlasMob, que está conectado ao sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo urbano.

Para cadastrar a biometria, o estudante deve baixar o aplicativo na App Store ou Google Play, selecionar “Não tem conta? Cadastre-se”, informar e-mail e data de nascimento e preencher os dados solicitados.

Depois, é necessário validar a conta pelo e-mail, fazer login, acessar a opção “Alteração de foto” e registrar a imagem do rosto do estudante que utilizará o cartão.

A foto deve mostrar o rosto do beneficiário em ambiente bem iluminado e, de preferência, com fundo neutro. Os dados utilizados no aplicativo, principalmente o CPF, devem ser do estudante beneficiado para que o cadastro seja localizado.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, o atendimento pode ser buscado na Astransp, na Rua Espírito Santo, 296, no Poço Rico, ou pelo telefone (32) 3228-9700. Também é possível procurar qualquer unidade do Diga ou entrar em contato pelo telefone (32) 2104-8531.

Tags:

A | D | Do | Estudantil | Livre | Passe | Passe Livre Estudantil