A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza, nesta quarta-feira (16), uma interligação de rede na Rua Afonso Tristão, esquina com a Rua Joaquim Marques Coimbra, no bairro Vivendas da Serra, em Juiz de Fora. Para a execução do serviço, o fornecimento de água será interrompido temporariamente, podendo afetar bairros das regiões Nordeste e Leste da cidade.

Na Região Nordeste, podem ser afetados os bairros Vivendas da Serra, Parque Guarani, Vale dos Bandeirantes, Grama e Granjas Piraúba.

Na Região Leste, o abastecimento poderá sofrer impacto nos bairros Marumbi, Progresso e Santa Paula, além de áreas adjacentes.

Os trabalhos estão previstos para ocorrer das 8h às 17h. Após a conclusão, o abastecimento será retomado, com normalização gradual do sistema até a manhã de quinta-feira (17).

Segundo a Cesama, imóveis com caixa-d'água dimensionada para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

Tags:

Abastecimento | Bairro | Bairros | De | Rede