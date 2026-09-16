A Prefeitura de Juiz de Fora vai desembolsar R$29,9 para a execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas, incluindo a produção da massa asfáltica. O contrato com a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) foi assinado na última terça-feira (8) e tem vigência até 8 de dezembro de 2027. O registro foi divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) na sexta-feira (11).

O serviço previsto no contrato não se limita à aplicação do asfalto nas ruas. Segundo o engenheiro civil Camilo Coelho, a contratação também contempla a usinagem, processo de fabricação da massa asfáltica utilizada na pavimentação.

“A usinagem nada mais é do que a mistura dos materiais que vai compor essa massa asfáltica, brita, pó de pedra, cimento asfáltico, entre outros, que será definido em projeto”, explica.

De acordo com o engenheiro, a composição utilizada na pavimentação é definida a partir das características do local e da utilização que a via terá. O projeto deve considerar as condições do terreno e a carga que será recebida pelo pavimento, incluindo o tipo de tráfego previsto.

Por isso, a pavimentação envolve também a preparação da estrutura que ficará abaixo do asfalto. “A pavimentação deve considerar não apenas a aplicação do asfalto, ela também considera a carga que será recebida no solo, para ver o que precisa ser feito de base”, afirma Camilo.

Vida útil e impacto para a população

Para o profissional, a execução adequada do serviço é importante para garantir maior durabilidade do pavimento, especialmente diante do valor envolvido no contrato.

“Um serviço de pavimentação bem realizado garante uma vida útil maior”, destaca.

Camilo também aponta que a qualidade do pavimento pode interferir diretamente nas condições de circulação. Segundo ele, uma via com pavimentação adequada proporciona mais conforto para motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas.

Entre os efeitos citados pelo profissional estão a redução de problemas como buracos, poeira e lama, além da diminuição do desgaste dos veículos e da possibilidade de acidentes relacionados às condições da via.

O engenheiro também ressalta que a pavimentação adequada pode facilitar o acesso da população aos bairros e a serviços públicos, como escolas e hospitais.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora para obter mais informações sobre o cronograma de trabalho, mas não teve retorno até o fechamento da matéria.



