Juiz de Fora está sob alerta de tempestade de perigo potencial nesta terça-feira (15), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso é válido até as 23h59 e prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o INMET, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

A orientação é ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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