A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (16), em Juiz de Fora, uma operação no âmbito da Operação Força Integrada IV, uma iniciativa nacional realizada de forma simultânea em 24 estados da federação para intensificar o combate ao crime organizado.

A ação já resultou no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão, oito mandados de prisão, sendo quatro prisões preventivas e quatro temporárias, além de oito medidas voltadas para a transferência de presos investigados e outras diligências. A operação conta com mais de 80 policiais.

Força-tarefa

Os trabalhos são conduzidos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), estruturada sob o conceito de força-tarefa para fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da atuação integrada entre as instituições de segurança pública.

A força-tarefa é coordenada pela Polícia Federal e conta com a participação conjunta da Polícia Civil de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Penal de Minas Gerais e da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Até o momento, os resultados operacionais parciais confirmam a prisão de oito pessoas, além da apreensão de pacotes contendo entorpecentes e diversos aparelhos celulares que serão periciados para auxiliar no andamento das investigações.

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