Foi inaugurada nesta terça-feira (15) em Juiz de Fora, a 6ª Companhia Especial de Operações Aéreas (6ª CEOA) passa a coordenar o suporte aéreo de saúde para 198 municípios das macrorregiões Sudeste, Leste do Sul e Centro-Sul de Minas Gerais. O serviço atenderá uma população de 3 milhões de habitantes.

A implantação da base aérea, localizada no Bairro Novo Horizonte em Juiz de Fora, envolveu uma divisão de responsabilidades entre os órgãos envolvidos. O terreno foi cedido pela Prefeitura da cidade e o projeto técnico foi desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Para garantir a vinda da aeronave do Estado com maior rapidez, os municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (CISDESTE) e ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (CISRU), custearam a construção do hangar por meio de um rateio per capita de R$ 1,53 por habitante. O helicóptero, por sua vez, foi adquirido pelo Governo do Estado.

FOTO: Samu -

O atendimento aeromédico é voltado para situações de urgência em que o fator tempo é determinante, a exemplo de traumas graves, acidentes rodoviários com múltiplas vítimas, emergências neurológicas e cardiovasculares, e o transporte de pacientes críticos entre hospitais da região.

A expectativa é de que a base inicie os atendimentos em aproximadamente 15 dias. O intervalo será empregado na capacitação das equipes do SAMU e na integração operacional com o Corpo de Bombeiros e a rede hospitalar.