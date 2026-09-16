Juiz de Fora já ultrapassou, em apenas 15 dias, a normal climatológica de chuva para todo o mês de setembro. Segundo o pluviômetro instalado no bairro Bandeirantes, foram registrados 164,02 mm, enquanto o esperado para o mês é de 57,8 mm. Entre as estações com maiores acumulados também estão Ponte Preta, com 159,04 mm; Represa João Penido, com 149,48 mm; Grama, com 144,72 mm; Marumbi, com 144,38 mm; e Alphaville, com 138,18 mm.

De acordo com os registros do bairro Bandeirantes, o volume acumulado coloca setembro de 2026 como o quarto mais chuvoso da série histórica. Os maiores acumulados para o mês foram registrados em setembro de 1983, 1971 e 1992.

O cenário ocorre em razão da temperatura acima da média no Oceano Atlântico Sul, em conjunto com o fenômeno El Niño, que neste ano registra níveis elevados no Oceano Pacífico. A elevação das temperaturas na atmosfera e nos oceanos intensifica a formação de nuvens, podendo provocar volumes de chuva acima da média.

Padrão semelhante já foi registrado anteriormente em Juiz de Fora durante eventos significativos nos anos de 1983 e 2015, quando foram observados El Niños de grande intensidade.

Cuidados durante as chuvas

Diante do aumento dos volumes de chuva e da aproximação do período chuvoso, a Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora reforça a importância da prevenção e da atenção aos alertas meteorológicos. A recomendação é redobrar os cuidados, principalmente em áreas historicamente suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Durante chuvas intensas, a orientação é evitar áreas de risco, não atravessar locais alagados, manter distância de córregos e encostas e procurar um local seguro diante de qualquer sinal de movimentação do solo ou de estruturas.

Em situações de emergência ou risco, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

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