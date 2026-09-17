As obras de drenagem e esgotamento sanitário no Bairro Industrial, em Juiz de Fora, começaram nessa quarta-feira (16), com a interdição da margem direita da Avenida Lúcio Bittencourt, no sentido Bairro Industrial–Rio Paraibuna. O bloqueio ocorre no trecho entre as ruas Euchério Rodrigues e Avelino Milagres, e a passagem será permitida apenas para pedestres.

As intervenções fazem parte do conjunto de obras previsto para a região, com o objetivo de reduzir alagamentos e inundações históricas.

Nesta primeira etapa, os trabalhos serão concentrados na reestruturação da calha do Córrego Humaitá, que também receberá uma mureta de contenção em sua margem. O projeto inclui ainda a reestruturação do sistema de drenagem pluvial da avenida, com ampliação da capacidade de escoamento das águas da chuva.

Segundo a Prefeitura, a intervenção busca manter a água do córrego dentro da calha e evitar transbordamentos.

Orientações para moradores e motoristas

Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) instalaram sinalização no trecho interditado da Avenida Lúcio Bittencourt.

Durante as obras, motoristas e moradores devem seguir a sinalização e as orientações de trânsito no local.

Em caso de necessidade específica de mobilidade, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp exclusivo das obras: (32) 3690-7569.

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